Izteka se rok za podaljšanje bivanja v študentskih domovih

Ljubljana/Maribor/Koper, 11. avgusta - Študentje lahko še do torka na portalu eVŠ oddajo prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Prednostni seznam študentov za vselitve bo objavljen v sredini septembra na spletni strani študentskih domov. Študenti bodo nato na domače naslove prejeli odločbo o dodelitvi subvencije.