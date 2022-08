Gasilci želijo ponovno razplamnteli ogenj pod Socerbom omejiti do noči

Koper, 9. avgusta - Pod Socerbom v občini Koper se gasilci že ves popoldan bojujejo s plameni, ki so se znova razplamteli, potem ko je že kazalo, da so nočni požar pogasili. Vodja intervencije Jan Brodar upa, da bodo s pomočjo kanaderjev in helikopterjev požar omejili do večera. Ponoči ne bo pomoči iz zraka, burja pa bo po napovedih še naprej razpihovala ogenj.