Finance o delovnih urah (10. 8.)

Ljubljana, 9. avgusta - Blaž Abe v komentarju Če bi Keynes danes delal v proizvodnji piše o možnostih in nezmožnostih skrajševanja delovnega časa ter eksperimentiranju z delom od doma in drugimi modernimi oblikami dela. Po mnenju avtorja krajšanje delovnika in prihranek časa sicer psihološko deluje, vendar predstavlja izziv zaradi narave nekaterih del in možnih zlorab.