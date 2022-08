Na letališču na Krimu eksplodiralo strelivo, ena oseba umrla

Sevastopol, 9. avgusta - Na letališču na polotoku Krim, ki ga je leta 2014 aneksirala Rusija, je v bližini naselja Novofjodorovka danes eksplodiralo strelivo, pri čemer je bila ena oseba ubita, več pa ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti in dodale, da so iz naselja medtem evakuirale trideset ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.