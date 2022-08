Požar pod Socerbom dodatno ogroža oskrbo Istre z vodo

Koper, 9. avgusta - V preteklih dneh se je poraba vode v slovenski Istri nekoliko povečala, medtem ko so se razpoložljive količine manjšale. Kot so sporočili z Rižanskega vodovoda, so v ponedeljek zaprosili za povečanje števila prevozov s Planinskega polja s cisternami, a so morali danes nekaj tovornjakov preusmeriti za gašenje požara pod Socerbom.