Ministrstvo različne deležnike vabi k sodelovanju na evropskem tednu trajnostnega razvoja

Ljubljana, 13. avgusta - Ministrstvo za okolje in prostor različne zainteresirane deležnike, ki v obdobju od 18. septembra do 8. oktobra načrtujejo izpeljavo dogodka ali aktivnosti, povezanega s trajnostnim razvojem, da te prijavijo na spletni platformi evropskega tedna trajnostnega razvoja. Ta bo v državah članicah EU od 20. do 26. septembra potekal že osmič zapovrstjo.