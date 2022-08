Letošnja documenta kljub antisemitskemu škandalu beleži dober obisk

Kassel, 10. avgusta - Documenta 15 v nemškem Kasslu je v prvi polovici 100-dnevnega trajanja zabeležila več kot 410.000 obiskovalcev. "Vmesna bilanca documente 15 je približno enaka doslej najbolj obiskani razstavi, in to kljub manjšemu navdušenju za potovanja v času pandemije covida-19," so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili organizatorji.