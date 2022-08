Ljubljanska borza: Delnice NLB pridobile tri odstotke

Ljubljana, 9. avgusta - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP pridobil 0,06 odstotka. Borzni posredniki so opravili za 1,13 milijona evrov prometa. Najprometnejše so bile delnice NLB, ki so zrasle za 3,15 odstotka, precej so pridobile še delnice Cinkarne. Pocenile pa so se delnice Petrola, Telekoma, Luke, Triglava in Save Re.