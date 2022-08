Pahor v Ankari predvsem o posledicah vojne v Ukrajini za Zahodni Balkan

Ankara, 9. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor je danes začel dvodnevni državniški obisk v Turčiji in se v Ankari sestal s turškim zunanjim ministrom Mevlütom Cavusoglujem. Govorila sta predvsem o vojni v Ukrajini in njenih posledicah za Zahodni Balkan. Na to je Pahor opozoril tudi udeležence letnega posveta turških diplomatov.