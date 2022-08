Izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN o Gazi brez sklepov

New York, 9. avgusta - Izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN o položaju v Gazi po treh dneh medsebojnega obstreljevanja med Palestinci in Izraelci se je končalo brez sklepov. ZDA so na ponedeljkovem zasedanju branile dejanja Izraela, Rusija pa ga je okrivila za poslabšanje razmer. V Gazi je med obstreljevanjem umrlo 46 ljudi, od tega 16 otrok.