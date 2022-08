Chennai, 9. avgusta - Uzbekistanci in Ukrajinke so osvojili zlati medalji na šahovski olimpijadi, ki se je končala v indijskem Chennaiju. Slovenke so v zadnjem, 11. krogu premagale Moldavijo z 2,5:1,5 ter so s 13 točkami osvojile 35. mesto. Slovenski šahisti so po visokem porazu z 0,5:3,5 z Brazilijo končali na 50. mestu s 13 točkami.