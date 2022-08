Piranski policisti svarijo turiste pred tatvinami

Portorož, 9. avgusta - Piranski policisti turiste svarijo pred tatvinami. Na Obali so namreč junija in julija zabeležili 36 tatvin na plažah, od tega polovico v Portorožu. Tam so policisti danes tudi opozarjali turiste na prežeče nevarnosti. Tatove sicer letos še posebej zanimajo električna kolesa in skiroji.