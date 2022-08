Evropska komisija in Moderna prilagodili časovni okvir dobave cepiv proti covidu-19

Bruselj, 9. avgusta - Evropska komisija in podjetje Moderna sta dosegli dogovor za boljšo obravnavo potreb držav članic po cepivih proti covidu-19. Dogovor bo prilagodil časovni okvir dobave cepiv in članicam omogočil tudi dostop do prilagojenih cepiv za različice covida-19, v kolikor bodo te pravočasno odobrene, so sporočili iz Bruslja.