Festival Grounded v letošnji izdaji izpostavlja odgovornost

Ljubljana, 9. avgusta - V Ljubljani bo od 11. do 13. avgusta potekal festival Grounded, ki prepleta elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem. Tema letošnje 6. izdaje je Odgovornost. Odgovornost, še zlasti nosilcev oblasti in moči, je tema, ki po besedah Barbare Rajgelj ni odprta ne na družbenem in ne na pravnem področju.