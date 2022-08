Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po požaru na goriškem Krasu

Ljubljana, 9. avgusta - Gospodarsko ministrstvo bo zbiralo oceno škode v julijskem požaru na goriškem Krasu, ki so jo utrpele gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi in zadruge na strojih, opremi, zalogah in izpadu prihodka v občinah Komen, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko. Oškodovanci morajo oceno škode poslati do 29. avgusta.