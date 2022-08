Za turistična vodenja novih 300.000 evrov podpore

Ljubljana, 9. avgusta - Slovenska turistična organizacija (STO) je objavila nov javni poziv za izvedbo storitev turističnega vodenja. Na voljo je 300.000 evrov, spletne prijave pa bo STO sprejemala od 16. avgusta od 13. ure do 30. avgusta do 13. ure, so zapisali na spletnih straneh STO.