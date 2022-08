Na EP München trije kajakaši

Ljubljana, 10. avgusta - Od 18. do 21. avgusta bo v Münchnu potekalo evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju na mirnih vodah. To bo po svetovnem prvenstvu v kanadskem Halifaxu že drugo veliko tekmovanje za veslače, slovenski tekmovalci pa bodo spet imeli visoke cilje. V prvi vrsti Anja Osterman, ki se v Kanadi ni najbolje počutila, a vseeno dosegla dve vrhunski uvrstitvi.