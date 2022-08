V izraelski raciji na Zahodnem bregu ubiti trije Palestinci

Nablus, 9. avgusta - Izraelske oborožene sile so danes med racijo v mestu Nablus na Zahodnem bregu ubile tri Palestince, vključno z visokim poveljnikom palestinske milice Ibrahimom al Nabulsijem, so sporočili iz izraelske vojske. Pred tem je bilo v spopadih po mestu ranjenih najmanj 40 Palestincev, do incidenta pa je prišlo le dva dni po prekinitvi ognja v Gazi.