Skupnost socialnih zavodov za izplačilo dodatka za delo v posebnih pogojih

Ljubljana, 9. avgusta - Domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi od 30. junija nimajo več pravne podlage za izplačilo dodatka za zaposlene za delo v sivi in rdeči coni, čeprav se pogoji za delo in način dela niso spremenili, izpostavlja skupnost socialnih zavodov. Vlado poziva, da zagotovi izplačilo dodatka za delo v posebnih pogojih.