Režiserju Larsu von Trierju diagnosticirali Parkinsonovo bolezen

Koebenhavn, 9. avgusta - Kontroverznemu danskemu režiserju Larsu von Trierju so diagnosticirali Parkinsonovo bolezen, so sporočili iz njegove produkcijske hiše Zentropa. Kot so pojasnili, je režiser, medtem ko zaključuje sklepno sezono serije Kraljestvo "dobro razpoložen", simptome bolezni pa zdravijo.