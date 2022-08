Prenovljeni Center Noordung zanimiv za obiskovalce

Vitanje, 9. avgusta - V Centru Noordung, ki so ga v Vitanju zgradili pred desetimi leti, so po majskem odprtju prenovljenih razstavnih površin zadovoljni z obiskom. "S prenovo razstav smo zelo veliko pridobili na strokovnosti in dodatnih vsebinah, kjer imamo zelo velik potencial pri povečevanju obiska šolskih skupin," je za STA povedal direktor Dominik Kobold.