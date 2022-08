FBI preiskal Trumpovo posestvo Mar-a-Lago na Floridi

New York, 9. avgusta - Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek popoldne po krajevnem času iz New Yorka sporočil, da so agenti FBI izvedli racijo na njegovem floridskem posestvu Mar-a-Lago, kjer prebiva, odkar je moral zaradi poraza na volitvah januarja 2020 zapustiti Belo hišo.