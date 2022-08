Slovenski košarkarji pred novimi izzivi, vstopnice za Hrvaško in Estonijo v prodaji

Ljubljana, 8. avgusta - Slovenska moška košarkarska reprezentanca je konec tedna vpisala zmagi proti Nizozemski in Črni gori na pripravljalnih tekmah, v prihodnjih dneh in tednih pa jo čakajo nove zadolžitve. S Košarkarske zveze Slovenije so med drugim sporočili, da so že na voljo vstopnice za tekmi s Hrvaško in Estonijo, ki bosta 20. in 25. avgusta v celjskem Zlatorogu.