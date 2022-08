Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 8. avgusta - Ponoči bo na jugovzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo pretežno jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sončno. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

Obeti: V sredo in četrtek bo povečini sončno, na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnimi vetrovi doteka k nam hladnejši in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih južno in vzhodno od nas spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Drugod bo večinoma jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V torek bo v notranjosti Hrvaške pretežno oblačno, občasno bo deževalo, drugod bo večinoma sončno. Ob severnem Jadranu bo pihala burja.