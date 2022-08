Ljubljanska borza: SBI TOP v nov teden z rastjo

Ljubljana, 8. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,11 odstotka in se ustavil pri 1162,42 točke. V prvi kotaciji so največ pridobile delnice Luke Koper in NLB. Vlagatelji so opravili za 1,46 milijona evrov poslov, največ z delnicami Cinkarne Celje.