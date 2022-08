Književnica in slavistka Berta Golob praznuje 90 let

Ljubljana, 9. avgusta - Berta Golob, profesorica slavistike, ki je delovala kot učiteljica ter lektorica in knjižničarka, ter ob tem ves čas pisala, je dopolnila 90 let. Njen opus obsega vrsto del za odrasle in otroke, med drugim je avtorica 72 scenarijev za televizijsko oddajo Radovedni Taček. Podpisuje se tudi pod več del z didaktičnimi vsebinami in versko tematiko.