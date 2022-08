Slovenski šahisti uspešni na olimpijadi v Indiji, šahistke izgubile

Chennai, 8. avgusta - Slovenci so v desetem, predzadnjem krogu šahovske olimpijade, ki se končuje v indijskem Chennaiju, zmagali. So 41. ekipa turnirja in so proti 67. nosilcem Škotom slavili s 3:1. S tem so osvojili trinajsto točko in se s 44. mesta povzpeli na 31. Slovenske šahistke, 25. nosilke, pa so proti 42. igralkam iz Litve izgubile z 1,5:2,5.