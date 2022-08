Drevenšku v ponovljenem sojenju za trojni umor v Gerečji vasi 30 let zaporne kazni

Ptuj, 8. avgusta - Ptujsko sodišče je Silva Drevenška v ponovljenem sojenju za trojni umor v Gerečji vasi ponovno spoznalo za krivega in mu naložilo 30 let zapora. Tako mu je prisodilo milejšo sankcijo kot na prvotnem sojenju, ko ga je sodišče obsodilo na dosmrtno zaporno kazen, a so višji sodniki zaradi nezakonitosti sodbe okrožnemu sodišču naložili ponovno sojenje.