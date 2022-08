V Galeriji Škuc razstava I've seen the future baby, it's sexy

Ljubljana, 9. avgusta - V Galeriji Škuc bodo drevi odprli mednarodno skupinsko razstavo z naslovom I've seen the future baby, it's sexy. Kot piše na spletni strani galerije, razstava "vabi na zdravilno popotovanje ter poziva k rušenju obstoječih omejitev in zatiralskih struktur. Kliče k osvobajanju od določenih vedenjskih vzorcev".