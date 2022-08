Lebedewa na klopi odbojkarske reprezentance zamenjal Cretu

Ljubljana, 8. avgusta - Avstralski trener Mark Lebedew ni več selektor slovenske odbojkarske reprezentance, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije (OZS). Na prihajajočem svetovnem prvenstvu, ki bo v Sloveniji in na Poljskem potekalo od 26. avgusta do 11. septembra, bo izbrano vrsto vodil Romun Gheorghe Cretu, so še zapisali v izjavi za javnost.