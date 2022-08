Ukrajinske sile v protiofenzivi napadle strateški most v Hersonu

Kijev, 8. avgusta - V pokrajini Doneck na vzhodu Ukrajine se danes v bližini mest Bahmut in Avdijivka nadaljujejo srditi spopadi med ukrajinskimi in ruskimi silami. Na jugu države je ukrajinska vojska ponoči znova raketirala strateško pomemben most čez reko Dneper v mestu Herson, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil Kijev.