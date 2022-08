Akcija izstopila iz levosredinskega zavezništva v Italiji

Rim, 8. avgusta - Italijanska sredinska stranka Akcija je v nedeljo izstopila iz levosredinskega zavezništva, s čimer so se povečale možnosti za zmago skrajne desnice na parlamentarnih volitvah 25. septembra. Kot je pojasnil vodja Akcije Carlo Calenda, so se za izstop odločili, ker sta k zavezništvu pristopili skrajno levi Italijanska levica in Zelena Evropa.