V Celju se v četrtek pričenja peti festival Izrekanja

Celje, 8. avgusta - V organizaciji Kulturno umetniškega društva Festival Izrekanja in Osrednje knjižnice Celje bo v Celju od četrtka do sobote potekal peti festival Izrekanja. Osrednje pesniško ime festivala je letos poljski pesnik in igralec Krzysztof Siwczyk, nastopili pa bodo še Brynne Rebele-Henry iz ZDA, pesnik Aljaž Primožič in pesnica Lara Gobec.