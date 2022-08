Na festivalu elektronike na Ptuju zasegli konopljo in ekstazi

Ptuj, 8. avgusta - Mariborski policisti so v petek in soboto na festivalu elektronike in hip hopa Offline na Ptuju, ki ga je obiskalo več tisoč ljudi, opravili 41 zasegov prepovedanih drog. Zasegli so konopljo, amfetamine, ekstazi in kokain, so sporočili s Policijske uprave Maribor.