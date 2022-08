V nedeljski nesreči na gorenjski avtocesti umrla ena oseba

Kranj, 8. avgusta - Na gorenjski avtocesti na izvozu Kranj vzhod se je v nedeljo okoli 19. ure zgodila nesreča, v kateri je osebno vozilo na zapeljalo z vozišča, peljalo po odbojni ograji in pristalo na boku. Pri tem je zagorelo, ogenj se je razširil tudi na bližnja drevesa in travo. Ena oseba je v nesreči umrla, poroča spletna stran uprave za zaščito in reševanje.