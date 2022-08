Prva ladja z ukrajinskim žitom dosegla cilj, danes izpluli še dve

Istanbul/Kijev, 8. avgusta - Prva tovorna ladja z ukrajinskim žitom, ki je minuli petek izplula iz pristanišča Črnomorsk, je danes prispela v Turčijo in s tem dosegla končni cilj. Iz ukrajinskih pristanišč sta medtem danes izpluli še dve ladji, natovorjeni s koruzo in sojo, namenjeni pa sta v Italijo in Turčijo.