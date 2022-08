V dunajskem Muzeju Belvedere razstava realističnega slikarstva

Dunaj, 8. avgusta - V dunajskem Muzeju Belvedere je na ogled razstava realističnega slikarstva. Predstavljana so realistična dela iz zbirke muzeja Belvedere, ki so nastala od sredine 19. do sredine 20. stoletja. Čeprav gre za širok časovni razpon, dela povezujejo številne skupne značilnosti. Razstava bo odprta do 1. novembra.