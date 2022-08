Nova Narodna galerija v Berlinu z oživljenim koncertnim ciklom

Berlin, 8. avgusta - V Novi Narodni galeriji v Berlinu so obudili koncertni cikel, ki je bil do leta 1986 poznan kot Jazz na vrtu. Nov cikel, ki bo ponujal koncerte različnih glasbenih zvrsti, so poimenovali v Zvok na vrtu. Niz koncertov, ki bodo potekali vse do 4. septembra, je v soboto uvedel nastop pevke Älice Martin.