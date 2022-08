V italijanski Liguriji požar ogroža hiše, evakuirali več ljudi

Rim, 8. avgusta - V bližini pristaniškega mesta Savona v severnoitalijanski pokrajini Ligurija divja hud požar. Ognjeni zublji, ki od sobote ogrožajo gozdove blizu krajev Arnasco in Villanova d'Albenga, se še naprej nevarno širijo. Razmere so se v noči na danes zaostrile v bližini letališča Villanova, kjer so morali evakuirati 120 ljudi, poročajo italijanski mediji.