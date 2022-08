Zaradi smrti hrvaškega novinarja preiskave v splitski bolnišnici

Split, 8. avgusta - Hrvaško javnost pretresa primer novinarja Vladimirja Matijanića, ki je umrl minuli petek, potem ko je zbolel za covidom-19. Matijanić je s partnerico večkrat klical zdravniško pomoč, a so ga večkrat zavrnili. Državno tožilstvo in zdravstvena inšpekcija sta že začela preiskavo v bolnišnici KBC Split in Zavodu za nujno medicinsko pomoč.