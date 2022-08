Najboljše slovenske igralke izgubile nekaj mest

Ljubljana, 8. avgusta - Vse slovenske teniške igralke, ki so na lestvici WTA uvrščene med prvih 100 na svetu, so v zadnjem tednu izgubile nekaj pozicij. Med posameznicami je Kaja Juvan na 67. mestu, Tamara Zidanšek na 85., med dvojicami pa je Andreja Klepač 22. igralka sveta in Zidanškova 71.