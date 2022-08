V šmarski občini po devetih mesecih spet odprt uvoz v Vegovo ulico

Šmarje pri Jelšah, 13. avgusta - V Občini Šmarje pri Jelšah so ta mesec po devetih mesecih spet odprli uvoz v Vegovo ulico. Zaradi preureditve križišča je na tem območju spremenjena prometna signalizacija, uvoz v Vegovo ulico, most in prenovljeno križišče so še vedno v prevzemu. Določena ureditvena dela še potekajo, naložba pa bo predvidoma zaključena do konca meseca.