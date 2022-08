Viktoriji Azarenka zavrnili vizum za Kanado

Toronto, 7. avgusta - Belorusinja Viktorija Azarenka, nekdanja prva igralka sveta, je sporočila, da so ji kanadske oblasti zavrnile vizum za nastop na turnirju WTA 1000 v Torontu (8. do 14. avgusta). Kanadčani so pozneje zatrdili, da zavrnitev nima povezave z igralkino nacionalnostjo, ampak zaradi zamude pri pridobitvi in obdelavi zdravstvenega kartona.