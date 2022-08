Pozno popoldne gneča na cestah in mejnih prehodih začela nekoliko popuščati

Ljubljana, 7. avgusta - Pozno popoldne so se začele razmere na cestah umirjati. Na primorski avtocesti je potovalni čas od Logatca proti Ljubljani podaljšan še za okoli 15 minut, na gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg tri kilometre. Na mejnih prehodih se najdlje čaka na Gruškovju in Obrežju, in sicer za vstop v državo do dve uri.