Na Svetih Višarjah že 34. romanje treh Slovenij

Svete Višarje, 7. avgusta - V meglenem in deževnem vremenu je danes na Svetih Višarjah potekalo 34. romanje treh Slovenij. Osrednje predavanje je imel beneški kulturni delavec in publicist Giorgio Banchig, slovesno mašo pa je s slovenskimi izseljenskimi duhovniki daroval ljubljanski pomožni škof msgr. Franc Šuštar.

Kljub slabemu vremenu se je na romanju treh Slovenij, ki ga organizirata Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi, podpira pa urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, zbralo precej vernikov iz zamejstva, matične domovine in izseljenstva.

Beneški publicist, zgodovinar in javni delavec Banchig je imel osrednje predavanje z naslovom Oglejski patriarhat kot model sožitja za današnji čas.

"Zavedamo se, da je bila Oglejska cerkev mati narodov, ki jim je zagotovila istovetnost, spoštovala je njihove jezike in kulture; vemo, da je slovenskim plemenom odprla vrata svojega ozemlja, opustošenega od barbarskih vpadov; Oglejska cerkev je bila mati cerkva in narodov, ki še danes živijo na tem širokem ozemlju," je dejal Banchig, ki je pripravil strnjen zgodovinski oris Ogleja in njegova vpliva na nas Slovence.

Model Ogleja je izpostavil kot aktualni vzorec sobivanja med narodi danes, ko imamo ponovno pred vrati vojno. Za oglejsko Cerkev je bilo namreč značilno, da narodov ni pokristjanjevala nasilno, ampak je spoštovala njihove jezike, omiko, je dejal.

"Načela, praksa in odnos Oglejske cerkve do jezikovnih skupnosti so na tem evropskem teritoriju ustvarili neko posebno, originalno kulturo sožitja," je še dejal Banchig.

Slovesno mašo je v cerkvi z izseljenskimi duhovniki daroval ljubljanski pomožni škof Šuštar, ki je dejal, da na Svete Višarje "prihajamo z željo po zahvali Mariji za naš narod in vse dobrine, ki jih prejemamo zaradi poklicanosti v življenje našega naroda in ker jo kot mater želimo prositi za varstvo, spremstvo in pomoč na naši življenjski poti".

Po maši je sledil krajši kulturni program, med katerim so predstavili tudi ponatis knjige Svete Višarje Lamberta Erlicha, ki jo je izdala Rafaelova družba. Erlicha sta se sicer v svojih nastopih spomnila tako Banchig kot Šuštar.