Piran, 7. avgusta - Javno podjetje Okolje Piran je s 1. avgustom zaključilo akcijo brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov. V šestih mesecih trajanja akcije so zabeležili 42 dovozov in skupno zbrali 28,3 tone azbesta, so sporočili iz komunalnega podjetja.