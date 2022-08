Vreme: Sončno

Ljubljana, 7. avgusta - Popoldne bo na Primorskem in v severovzhodni Sloveniji sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na severozahodu bo še nastalo nekaj ploh ali neviht. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo na Primorskem ob šibki burji delno jasno, drugod pa se bo pooblačilo. Proti jutru bodo v notranjosti manjše krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno s šibko burjo. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno s krajevnimi plohami. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

Obeti: V torek in sredo bo povečini sončno, na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad severnim delom srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo ob severnem Jadranu delno jasno s šibko do zmerno burjo. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V krajih severno in zahodno od nas bodo občasne krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno, v krajih severno od nas bo nekaj ploh. Čez dan se bo od juga počasi jasnilo. Ob severnem Jadranu bo še pihala burja.