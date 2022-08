V Višnjem Grmu s traktorjem zapeljal 150 metrov globoko po brežini

Šmartno pri Litiji, 7. avgusta - V soboto zgodaj popoldne je v naselju Višnji Grm v občini Šmartno pri Litiji občan s traktorjem zapeljal s ceste 150 metrov globoko po brežini in pri tem padel iz vozila. Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Litija in Kostrevnica, ki so tudi nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Ljubljana.