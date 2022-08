Iz ukrajinskih pristanišč izplule še štiri ladje z žitom

Istanbul/Kijev, 7. avgusta - Iz ukrajinskih pristanišč so izplule še štiri ladje, natovorjene med drugim s koruzo in sončničnim oljem. Ladje, namenjene v Turčijo, Italijo in na Kitajsko, so na poti v Istanbul, da bi jih tam pregledali, je na Twitterju danes sporočilo turško obrambno ministrstvo, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa.