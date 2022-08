Na mejnih prehodih se čaka tudi več kot dve uri

Ljubljana, 7. avgusta - Na mejnih prehodih s Hrvaško že od jutra beležijo podaljšane čakalne dobe. Vozniki osebnih vozil trenutno najdlje, več kot dve uri, čakajo za izstop iz države v Sečovljah in Starodu. Do dve uri pa se na Gruškovju, Obrežju in Dragonji čaka že tudi na vstop v državo. Zastoji so tudi na cestah, trenutno na obeh straneh predora Karavanke.